В Татарстане поезд сбил выскочившего на пути байкера

Москва17 мая Вести.Мотоциклист выехал на пути перед приближающимся поездом на железнодорожном переезде 1077 км перегона Агрыз – Уром в Татарстане. Байкер погиб, сообщили в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

Отмечается, что машинист, увидев мотоциклиста, экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным. Произошло смертельное столкновение.

Поезд №25 Ижевск – Москва продолжил движение с задержкой 17 минут отмечается в сообщении

В пресс-службе ГЖД призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.