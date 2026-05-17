Москва17 маяВести.Мотоциклист выехал на пути перед приближающимся поездом на железнодорожном переезде 1077 км перегона Агрыз – Уром в Татарстане. Байкер погиб, сообщили в Telegram-канале Горьковской железной дороги.
Отмечается, что машинист, увидев мотоциклиста, экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным. Произошло смертельное столкновение.
Поезд №25 Ижевск – Москва продолжил движение с задержкой 17 минутотмечается в сообщении
В пресс-службе ГЖД призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.