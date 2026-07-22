Экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси умер в возрасте 84 лет

Скончался бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси Экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси умер в возрасте 84 лет

Москва22 июл Вести.Руководивший ЦРУ при президентстве Билла Клинтона Джеймс Вулси умер на 85-м году жизни, пишет газета The Washington Post со ссылкой на его жену.

Джеймс Вулси-младший, …возглавлявший ЦРУ… в течение двух непростых лет во время администрации Клинтона, …скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне говорится в сообщении издания

Как уточнила жена Вулси, он скончался из-за инсульта.

По ее словам, в последние годы экс-директор ЦРУ страдал от загадочного "гаванского синдрома", симптомы которого включают неврологические нарушения, проблемы с памятью и головокружение.

Вулси возглавлял ЦРУ в 1993-1994 годах, в условиях резкого сокращения бюджета и штатов в период реформирования разведывательных служб США после эпохи холодной войны.