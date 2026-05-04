Москва4 мая Вести.Легендарный рок-музыкант, бывший солист группы "Земляне" Юрий Жучков скончался из-за сердечной недостаточности, рассказал ТАСС источник в окружении артиста.

Музыкант ушел из жизни 2 мая в возрасте 67 лет.

В заключении смерти причиной поставили сердечную недостаточность рассказал собеседник агентства

Он также отметил, что долгое время артист болел астмой, что тоже усугубляло состояние.

Юрий Жучков был солистом группы в 1986-1992 год до распада "золотого состава". После этого певец переехал в Барнаул, откуда был родом, и основал собственную музыкальную группу.

Прощание с музыкантом состоится в Барнауле 6 мая в Барнауле, затем он будет похоронен на Михайловском кладбище.