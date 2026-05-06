Москва6 маяВести.Экс-солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова, скончавшегося 2 мая, похоронили в Барнауле. Как рассказали ТАСС в семье музыканта, церемония состоялась на Михайловском кладбище.
Да, [похороны] состоялись. Похоронили на Михайловском кладбищесообщил сын певца
Ранее с артистом попрощались родные и близкие.
Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года. С детства занимался музыкой, пел в школьном хоре. Окончил Алтайский институт культуры, с 1986 по 1992 год был солистом группы "Земляне". Вернувшись после распада коллектива в Барнаул, Жучков организовал свою группу. Музыкант скончался в возрасте 67 лет от сердечной недостаточности.