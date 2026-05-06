Москва6 маяВести.В Барнауле прошла церемония прощания с бывшим солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым, сообщает ТАСС.
Проститься с артистом пришли его родные и близкие. Похоронят музыканта на Михайловском кладбище в Барнаулеговорится в сообщении
Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года, в 1976 году поступил в Алтайский институт культуры на специальность "режиссура массовых представлений". В 1986 году стал солистом группы "Земляне". После распада коллектива в 1992 году Жучков вернулся в родной город и основал собственную группу.
Музыканта не стало 2 мая. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.