Прощание с экс-солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым прошло в Барнауле В Барнауле простились с экс-солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым

Москва6 мая Вести.В Барнауле прошла церемония прощания с бывшим солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым, сообщает ТАСС.

Проститься с артистом пришли его родные и близкие. Похоронят музыканта на Михайловском кладбище в Барнауле говорится в сообщении

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года, в 1976 году поступил в Алтайский институт культуры на специальность "режиссура массовых представлений". В 1986 году стал солистом группы "Земляне". После распада коллектива в 1992 году Жучков вернулся в родной город и основал собственную группу.

Музыканта не стало 2 мая. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.