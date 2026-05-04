Экс-солист рок-группы "Земляне" Юрий Жучков скончался в возрасте 67 лет

Не стало экс-солиста рок-группы "Земляне" Юрия Жучкова Экс-солист рок-группы "Земляне" Юрий Жучков скончался в возрасте 67 лет

Москва4 мая Вести.Умер экс-солист рок-группы "Земляне" Юрий Жучков. Об этом в соцсети "ВК" написал его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев.

На 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, солист группы "Земляне" (1986-1992) Юрий Александрович Жучков (26.09.1958 — 02.05.2026) говорится в сообщении

Жучков был солистом группы в 1986-1992 год до распада "золотого состава". После этого певец переехал в Барнаул, откуда был родом, и основал собственную музыкальную группу.

Прощание с певцом пройдет 6 мая. По предварительным данным, у 67-летнего артиста были проблемы с сердцем.