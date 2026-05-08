Умер экс-музыкант "Квартала" и "Машины времени" Николай Ксенофонтов Скончался музыкант Николай Ксенофонтов, игравший в группах "Квартал" и "Сплин"

Москва8 мая Вести.Ушел из жизни участник рок‑группы "Квартал", музыкант Николай Ксенофонтов, сообщает калужская телерадиокомпания "Ника".

Он скончался 6 мая. Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое отмечается в сообщении, размещенном в соцсети "ВКонтакте"

Прощание с музыкантом состоится 9 мая в его родном селе Березичи в Калужской области.

В составе рок‑группы "Квартал" Николай Ксенофонтов выступал более 20 лет. Также в качестве перкуссиониста играл в группах "Машина времени" и "Сплин", сотрудничал с артистами Николаем Носковым, Валерием Сюткиным и другими. В общей сложности с его участием записано около 50 альбомов.