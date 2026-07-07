В Татарстане простились с музыкантом Севостьяновым, погибшим на Волге Жители Татарстана проводили в последний путь погибшего музыканта Севостьянова

Москва7 июл Вести.Жители Татарстана простились с солистом республиканского оркестра народных инструментов Виктором Севостьяновым, который во время отдыха утонул в Волге после столкновения с гидроциклом. Об этом сообщает "Российская газета".

Прощание проходило в морге Зеленодольска.

Виктор был молодой, полный жизни, невероятно талантливый и добрый. В компании всегда считался заводилой, с ним любое мероприятие становилось незабываемым рассказала газете одна из подруг погибшего

После прощания в Татарстане тело Виктора будет доставлено в город Рузаевка в Республике Мордовия, где родился музыкант. Прощание и похороны состоятся 8 июля.

Севостьянов погиб 6 июля на Волге у поселка Октябрьский в Татарстане. В компанию мужчин на сапбордах, в числе которых был Виктор, врезалась девушка на гидроцикле. Музыкант упал в воду и утонул. Спасатели нашли его тело на глубине более 6 метров примерно в 80 метрах от берега. Меньше месяца назад Севостьянову исполнилось 35 лет.