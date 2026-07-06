В Татарстане девушка на гидроцикле протаранила трех сапбордистов

Девушка на гидроцикле наехала на сапбордистов в Татарстане, один человек пропал В Татарстане девушка на гидроцикле протаранила трех сапбордистов

Москва6 июл Вести.Сотрудники Центрального МСУТ СК России устанавливают обстоятельства ЧП в акватории Волги в Зеленодольском районе Татарстана.

По данным ведомства, инцидент произошел днем в понедельник, 6 июля, у поселка Октябрьский рядом с СНТ "Щурячье".

22-летняя женщина, не имеющая права на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, совершила наезд на трех людей, катающихся на сапбордах говорится в заявлении, опубликованном в MAX

После столкновения сапбордисты упали в воду. Один из них, 35-летний мужчина, утонул.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.