Москва6 июлВести.Сотрудники Центрального МСУТ СК России устанавливают обстоятельства ЧП в акватории Волги в Зеленодольском районе Татарстана.
По данным ведомства, инцидент произошел днем в понедельник, 6 июля, у поселка Октябрьский рядом с СНТ "Щурячье".
22-летняя женщина, не имеющая права на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, совершила наезд на трех людей, катающихся на сапбордахговорится в заявлении, опубликованном в MAX
После столкновения сапбордисты упали в воду. Один из них, 35-летний мужчина, утонул.
Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.