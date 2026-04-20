Москва20 апр Вести.Народный артист России, дирижер Сергей Стадлер умер на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул и экстренно приземлившегося в Бухаресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные комитета по культуре Северной столицы.

Сергей Стадлер умер на борту самолета Санкт-Петербург - Стамбул, экстренно севшего в Румынии приводит агентство слова своего собеседника

Ранее стало известно, что воздушное судно Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus приземлилось в Румынии из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Экипаж подал сигнал бедствия и сел в аэропорту столицы, на место были вызваны медики, которые пытались оказать мужчине помощь.

Сергей Стадлер - скрипач, главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, музыкант внес значительный вклад в культурную жизнь не только города, но и всей страны, а его имя стало символом высочайшего исполнительского мастерства.