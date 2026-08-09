Москва9 авг Вести.В субботу, 8 августа, ушел из жизни журналист-международник Константин Максимов. Он много лет руководил зарубежными бюро агентства РИА Новости на Ближнем Востоке. О причине смерти не сообщается.

Умер экс-руководитель зарубежных бюро РИА Новости Константин Максимов говорится в сообщении агентства

В Агентство печати "Новости" (АПН) журналист пришел в 1970 году. Он работал в главной редакции Ближнего и Среднего Востока, возглавлял главную дирекцию переводов, руководил зарубежными бюро агентства в Йемене и Иордании и много лет заведовал региональным информационным центром в Бейруте.

Константин Максимов в течение десяти лет был советником главного редактора РИА Новости, а в 2016 году руководил проектом Пресс-клуб "Восток" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".