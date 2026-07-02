Не стало журналиста Forbes Сергея Мингазова Журналист Forbes Сергей Мингазов скончался после борьбы с тяжелым заболеванием

Москва2 июл Вести.Хабаровский журналист Сергей Мингазов, работавший в Forbes, умер в результате тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте издания.

Последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием и до конца верил, что сможет его победить, и мы тоже верили... говорится в сообщении

Сергей Мингазов родился в 1969 году, жил в Хабаровске. В годы перестройки журналист издавал самиздат-журнал "Окраина", писал о политической жизни региона, рассказывал о неформальных дальневосточных сообществах. Был сотрудником "Коммерсанта", "Ведомостей", занимался преподаванием.

В апреле 2024 года журналист был задержан после репоста в личном Telegram-канале публикации о событиях в украинской Буче. Суд в Хабаровске признал Мингазова виновным в распространении в 2022 году ложной информации, дискредитирующей ВС РФ. Ему назначили штраф, а домашний арест заменили подпиской о невыезде. Позднее прокуратура добилась пересмотра дела.

Редакция выразила искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея.