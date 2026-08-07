Москва7 авг Вести.Ушел из жизни бывший глава департамента Африки МИД России Валерий Уткин. Он скончался в возрасте 71 года, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации и Департамент государств Африки (Южнее Сахары) с глубоким прискорбием извещают, что 5 августа 2026 года после продолжительной болезни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в отставке Валерий Иванович УТКИН (1955 — 2026) говорится в публикации

Усопший возглавлял департамент Африки МИД России в период с 2014 по 2017 годы. До этого занимал пост посла РФ в Уганде (2004-2008), Эфиопии (2010-2014) и в Намибии (2017-2022). За годы своей работы дипломат внес весомый вклад в развитие и укрепление отношений России со странами континента, подчеркнули в министерстве.