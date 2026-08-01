Москва1 авгВести.Бывший генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Рене Ортис ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Ему было 84 года.
ОПЕК с глубокой скорбью сообщает о кончине д-ра Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную отрасль и деятельность организации надолго останется в нашей памятиговорится в заявлении
В ОПЕК добавили, что секретариат организации выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Ортиса.
Рене Ортис занимал должность 12-го генсека ОПЕК с 1979 по 1981 год.