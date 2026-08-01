Экс-генсек ОПЕК Рене Ортис умер в 84 года

Умер бывший генсек ОПЕК Экс-генсек ОПЕК Рене Ортис умер в 84 года

Москва1 авг Вести.Бывший генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Рене Ортис ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ему было 84 года.

ОПЕК с глубокой скорбью сообщает о кончине д-ра Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную отрасль и деятельность организации надолго останется в нашей памяти говорится в заявлении

В ОПЕК добавили, что секретариат организации выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Ортиса.

Рене Ортис занимал должность 12-го генсека ОПЕК с 1979 по 1981 год.