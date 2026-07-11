Москва11 июл Вести.В возрасте 94 лет скончался бывший владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Кен Бейтс. Об этом сообщила пресс-служба команды. Причина смерти спортивного функционера не уточняется.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса. Клуб выражает искренние соболезнования жене, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за "Челси" в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта говорится в официальном заявлении

Кен Бейтс приобрёл "Челси" в 1982 году за символическую сумму в 1 фунт стерлингов и оставался во главе клуба на протяжении более чем 20 лет. Под его руководством лондонская команда преодолела кризис и завоевала ряд престижных трофеев, включая два Кубка Англии (1997, 2000), Кубок лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок УЕФА (1998).

В 2003 году Бейтс продал клуб российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.