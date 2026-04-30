Эксперт Фролов: "хоронить" ОПЕК+ пока рано, но готовиться к этому пора Эксперт Фролов: нужно готовиться к тому, что ОПЕК+ перестанет существовать

Москва30 апр Вести."Хоронить" соглашение ОПЕК+ пока рано, но нужно готовиться к тому, что этот формат прекратит свое существование. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Несколько дней назад о выходе с 1 мая из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашения ОПЕК+ объявили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

ОПЕК+ рано хоронить, но надо готовиться к тому, что да, этот формат прекратит свое существование. То есть стремиться к этому не надо, но готовиться надо. Нужно иметь какой-то план действий на тот случай, если это произойдет заявил Фролов

Эксперт отметил: формат ОПЕК+ заместил саму организацию ОПЕК как регулятора нефтедобычи.

То есть ОПЕК как некий мировой регулятор с 2014 года по сути не существует. Да, это объединение - хороший клуб по интересам, это прекрасный источник статистики, спасибо им за это, в наше время со статистикой стало сложно, вот ОПЕК нас снабжает ею, большое спасибо. Но ОПЕК как регулятор не может работать из-за низкого веса членов ОПЕК в сумме. То есть они добывали на 2014 год где-то треть мировой нефти, и притом они нарушали внутренние квоты массово. И формат ОПЕК+ решил эту проблему за счет того, что Россия пришла, мы очень крупный игрок, и ряд игроков поменьше, но тоже значимых пояснил он

Выход ОАЭ из ОПЕК+ меняет ситуацию для остальных участников соглашения, подчеркнул Фролов.

Без такого игрока, как ОАЭ, наш вес совокупно снижается. Нам нужен еще кто-то - Канада, например. Вряд ли, конечно, но мало ли сказал эксперт

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой сообщил: из-за кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок уже недополучил примерно 600 млн баррелей нефти.