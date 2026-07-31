Москва31 июл Вести.Госдепартамент США показал карту с неверно расположенными странами Африки в ходе международной конференции в Бразилии по борьбе со СПИДом, пишет агентство Reuters.

Слайд с картой содержал неправильно обозначенные границы и расположение Кот-д'Ивуара, Мозамбика и Нигерии. Сообщается, что карта с ошибочными данными также имела водяной знак, который свидетельствует о создании этого изображения при помощи искусственного интеллекта. Компания OpenAI, создатель ChatGPT, уже изучает эту информацию.

Госдеп в своем заявлении взял на себя всю ответственность за случившееся. Там указали, что слайд был подготовлен одним из сотрудников, который перед началом конференции в спешке вносил правки в презентацию.

Мы берем на себя полную ответственность за путаницу и введение в заблуждение участников [мероприятия], включая наших африканских партнеров следует из заявления

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что компании в США массово отказываются от дорогих моделей искусственного интеллекта в пользу более дешевых вариантов, включая китайские разработки.