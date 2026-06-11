Посольство Ирана в Индонезии назвало предстоящий чемпионат мира "Кубком войны"

Посольство Ирана опубликовало резонансный плакат "Кубок войны" перед стартом ЧМ Посольство Ирана в Индонезии назвало предстоящий чемпионат мира "Кубком войны"

Москва11 июн Вести.Посольство Ирана в Индонезии опубликовало в социальной сети X резонансный плакат, приуроченный к предстоящему чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

На изображении главный футбольный трофей установлен на вершине горы из человеческих черепов, а сам постер озаглавлен как "Кубок войны".

Публикация сопровождается критической подписью в адрес принимающей стороны турнира.