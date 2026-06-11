Москва11 июнВести.Посольство Ирана в Индонезии опубликовало в социальной сети X резонансный плакат, приуроченный к предстоящему чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
На изображении главный футбольный трофей установлен на вершине горы из человеческих черепов, а сам постер озаглавлен как "Кубок войны".
Публикация сопровождается критической подписью в адрес принимающей стороны турнира.
Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболугласит текст, сопровождающий картинку