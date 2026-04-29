Москва29 апр Вести.Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в том, что они предоставляют территорию страны представителям разведслужб государств, которые Вашингтон считает противниками США. Об этом сообщило агентство EFE.

Мы не намерены позволять, чтобы противники США размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от нас сказал Рубио

При этом он не назвал конкретные государства, однако EFE напомнило о давних исторических связях Кубы сначала с СССР, а затем с Россией, а также о том, что в последние десятилетия Гавана развивает сотрудничество с Китаем в экономической и технологической сферах.

Говоря о внутренней ситуации на Кубе, Рубио отметил, что улучшения в стране возможны только в случае проведения серьезных экономических реформ. По его оценке, такие изменения нереализуемы при нынешнем руководстве, которое он охарактеризовал как экономически некомпетентное.

EFE также напомнило, что администрация президента США Дональда Трампа с января нынешнего года усилила давление на Кубу: в отношении Гаваны была введена блокада на поставки топлива, а сам Трамп неоднократно заявлял о необходимости смены власти на острове.

Ранее сообщалось, что сенат США отклонил попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Кубы.