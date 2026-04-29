Сенат США проголосовал против ограничения полномочий Трампа в отношении Кубы

Сенат США отклонил попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Кубы Сенат США проголосовал против ограничения полномочий Трампа в отношении Кубы

Москва29 апр Вести.Большинство американских сенаторов проголосовало против резолюции демократов, согласно которой президенту США Дональду Трампу понадобилось бы одобрение Конгресса для начала возможных военных действий против Кубы.

Блокирование резолюции поддержал 51 сенатор, 47 проголосовали "против". Еще двое воздержались​​​.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием призвал республиканцев "оказать Трампу услугу".

Республиканцы должны предотвратить надвигающуюся катастрофу на Кубе, прежде чем ситуация еще больше ухудшится передает его слова издание Politico

Ранее американский лидер заявил, что Штаты "могут заглянуть" на Кубу после завершения конфликта на Ближнем Востоке.