Москва1 июн Вести.На 82-м году жизни скончался выдающийся государственный деятель, генерал армии, доктор технических наук, председатель Экспертного совета АО "НИИАС" Владимир Георгиевич Матюхин. Об этом сообщил Научно-исследовательский институт информатизации автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).

27 мая … ушел из жизни Владимир Георгиевич Матюхин… Вклад Владимира Георгиевича в развитие информационной безопасности, цифровых технологий и их внедрение в органах государственного управления Российской Федерации огромен. Под его руководством и при его непосредственном участии создавались передовые отечественные технологии в области информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптических систем связи и квантово-криптографических решений. Его вклад в развитие государственных информационных систем и обеспечение технологического суверенитета России получил высокое признание на государственном уровне… Светлая память о … выдающемся ученом, руководителе и человеке навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей, учеников и всех, кому довелось работать рядом с ним говорится в материале, опубликованном на сайте института

Владимир Георгиевич родился 4 февраля 1945 года в Москве. Он окончил Московский энергетический институт и механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а позднее посвятил многие годы работе в органах госбезопасности СССР и России, где занимался вопросами защиты информации, развития систем правительственной связи и криптографии. Матюхин стоял у истоков становления Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ), которое возглавлял в должности гендиректора в 1999–2003 гг. Позднее, в 2003-2004 гг., занимал пост Первого заместителя Министра обороны, в 2004-2010 гг. был руководителем Федерального агентства по информационным технологиям. С 2010 года работал в железнодорожной отрасли и АО "НИИАС", где возглавил работы по созданию интеллектуальной системы управления на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ).

Отмечается, что Владимир Георгиевич был внимательным и отзывчивым, человеком исключительной эрудиции, масштабного государственного мышления и высокой личной культуры. Он обладал редким даром видеть перспективу, вдохновлять людей на решение сложнейших задач и поддерживать атмосферу настоящего научного поиска. За выдающиеся заслуги Матюхин был удостоен ордена Александра Невского, Госпремии РФ, премии правительства России в области науки и техники, премии Андрея Первозванного "За веру и верность", благодарностей президента и правительства и др.