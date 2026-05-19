Москва19 мая Вести.После продолжительной болезни скончался советский и российский хозяйственный деятель, бывший начальник Петербургского метрополитена Владимир Александрович Гарюгин. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Мужчина ушел из жизни 19 мая.

Ушел человек, беззаветно преданный своему делу и нашему городу. Он встал у руля крупнейшего транспортного предприятия Ленинграда в непростые 90-е годы и за 30 лет руководства вывел наше метро в число наиболее передовых метрополитенов страны – современных, комфортных и безопасных… Светлая память говорится в сообщении, опубликованном в канале метрополитена в мессенджере MAX

Там также отметили, что коллектив Петербургского метрополитена навсегда запомнит Владимира Александровича как талантливого руководителя и организатора, человека неравнодушного, добросовестного и ответственного, готового отстаивать интересы предприятия и работников.

Владимир Александрович является Почетным гражданином Санкт-Петербурга. Он награжден Орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Орденом Почета, Орденом Дружбы народов и другими ведомственными наградами.