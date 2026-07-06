Москва6 июл Вести.Бывший капитан "Ливерпуля" и футболист сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках, получив травму во время празднования победы над командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Встреча прошла 6 июля в Мехико на стадионе "Ацтека" и завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан. Хендерсон провел матч на скамейке запасных.

После матча полузащитник во время празднования победы неудачно перелез через рекламный щит, споткнулся и упал на свою руку. В итоге Хендерсона с болью в запястье унесли с поля на носилках. Видео с падением полузащитника завирусилось в соцсетях.

Во время матча Хендерсон, находясь на скамейке запасных, получил предупреждение за споры с арбитром. Таким образом, английский хавбек в матче с мексиканцами заработал желтую карточку, получил травму и покинул поле на носилках, даже не приняв участия в игре.