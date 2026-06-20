В Аргентине после попадания мяча в грудь умер 14-летний футболист

В Аргентине после попадания мяча в грудь погиб 14-летний футболист В Аргентине после попадания мяча в грудь умер 14-летний футболист

Москва20 июн Вести.Во время футбольного матча в Аргентине 14-летний игрок скончался от попадания мяча в грудь. Об этом сообщает портал Need To Know.

Как пишет издание, 16 июня во время любительского матча подросток получил сильный удар мячом в грудь. Упав на газон с криком, он через несколько секунд попытался подняться, но вновь рухнул на землю, после чего у него начались судороги.

Оказавшиеся на поле медики не смогли спасти спортсмена: по дороге в больницу у него произошла остановка сердца и дыхания. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Врачи предполагают, что причиной трагедии стало так называемое сотрясение сердца. Это редкий и крайне опасный синдром, при котором тупой удар в левую часть грудной клетки вызывает сбой сердечного ритма. Чаще всего от этого состояния страдают именно спортсмены.

Подобные инциденты со смертельным исходом периодически происходят в разных странах. Так, в январе прошлого года в Бразилии погиб 16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама, отразивший грудью пенальти.