Москва7 июлВести.В Малайзии во время товарищеского матча погиб 28-летний футболист после удара молнии. Об этом пишет издание Astro Awani.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, в штате Малакка. Примерно через 10 минут после начала игры начался моросящий дождь и раздался сильный раскат грома. Очевидцы увидели, что в этот момент спортсмен по имени Р. Танеш и еще два человека рухнули на поле.
Футболиста без сознания доставили в больницу города Алор-Гаджа, где врачи констатировали его смерть. Арбитр матча получил травмы и был госпитализирован, еще один пострадавший отказался от медицинской помощи. По данным правоохранительных органов, на теле погибшего обнаружены характерные следы термического воздействия.
Федерация футбола Малайзии (FAM) выразила соболезнования в связи с произошедшим и запросила полный отчет об инциденте от местной футбольной ассоциации.
4 июля в результате удара молнии в группу отдыхающих на пляже в американском штате Флорида один человек погиб и еще трое получили ранения.