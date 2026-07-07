Astro Awani: в Малайзии футболист погиб во время матча после удара молнии

В Малайзии 28-летний футболист погиб во время матча после удара молнии Astro Awani: в Малайзии футболист погиб во время матча после удара молнии

Москва7 июл Вести.В Малайзии во время товарищеского матча погиб 28-летний футболист после удара молнии. Об этом пишет издание Astro Awani.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, в штате Малакка​​​. Примерно через 10 минут после начала игры начался моросящий дождь и раздался сильный раскат грома. Очевидцы увидели, что в этот момент спортсмен по имени Р. Танеш и еще два человека рухнули на поле.

Футболиста без сознания доставили в больницу города Алор-Гаджа, где врачи констатировали его смерть. Арбитр матча получил травмы и был госпитализирован, еще один пострадавший отказался от медицинской помощи. По данным правоохранительных органов, на теле погибшего обнаружены характерные следы термического воздействия.

Федерация футбола Малайзии (FAM) выразила соболезнования в связи с произошедшим и запросила полный отчет об инциденте от местной футбольной ассоциации.

4 июля в результате удара молнии в группу отдыхающих на пляже в американском штате Флорида один человек погиб и еще трое получили ранения.