Футбольного арбитра застрелили во время любительского матча в Эквадоре Daily Mail: футбольного судью застрелили во время матча в Эквадоре

Москва15 апр Вести.Матч любительских футбольных команд в Эквадоре завершился трагедией: неизвестные застрелили арбитра Хавьера Ортегу. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источников, во время игры несколько вооруженных человек подошли к арбитру и открыли огонь. Затем преступники скрылись.

Ортега, известный местный судья, который вел любительский матч, скончался на месте, несмотря на то, что скорая помощь прибыла незамедлительно говорится в публикации

Матч прервали, игроки и зрители покинули поле. Район, в котором проводились состязания, оцепили для работы криминалистов.