Москва15 апрВести.Матч любительских футбольных команд в Эквадоре завершился трагедией: неизвестные застрелили арбитра Хавьера Ортегу. Об этом пишет Daily Mail.
По данным источников, во время игры несколько вооруженных человек подошли к арбитру и открыли огонь. Затем преступники скрылись.
Ортега, известный местный судья, который вел любительский матч, скончался на месте, несмотря на то, что скорая помощь прибыла незамедлительноговорится в публикации
Матч прервали, игроки и зрители покинули поле. Район, в котором проводились состязания, оцепили для работы криминалистов.