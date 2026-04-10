Москва10 апр Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об отстранении арбитра Иштвана Ковача от работы на дальнейших матчах Лиги чемпионов (ЛЧ) в текущем сезоне.

Об этом сообщает испанский портал sport.es со ссылкой на информированные источники.

Поводом для санкций в отношении судьи послужила его работа на первом четвертьфинальном поединке между "Барселоной" и мадридским "Атлетико", который завершился победой столичного клуба со счетом 2:0.

По данным издания, "Барселона" на следующий день после игры обратилась в УЕФА с официальным протестом на судейство.

Основное недовольство вызвал эпизод, произошедший на 54-й минуте встречи. Так, в ходе розыгрыша удара от ворот голкипер мадридцев Хуан Муссо направил мяч защитнику Марку Пубилю, который остановил снаряд рукой и отпасовал его обратно вратарю. Несмотря на очевидность нарушения, Ковач не назначил пенальти, а видеоассистенты предпочли не вмешиваться в ситуацию.

В УЕФА проанализировали действия судейской бригады и сочли количество допущенных ошибок критическим. В результате было принято решение не привлекать его к оставшимся девяти матчам турнира, заключается в статье.

