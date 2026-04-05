Москва5 апр Вести.Каталонская "Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу. Игра на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершилась со счетом 2:1.

Счет на 39-й минуте открыли хозяева, гол забил Джулиано Симеоне.

Однако уже в конце первого тайма Маркус Рэшфорд сравнял счет.

Победный гол "Барселоны" на 87-й минуте забил Роберт Левандовски.

"Барселона" с 76 очками лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Победа над "Атлетико" стала для каталонцев шестой подряд.

"Атлетико" располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

"Барселона" и "Атлетико" сыграют 8 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Ранее обе испанские команды обыграли своих противников в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.