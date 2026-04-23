Москва23 апрВести.Матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Сельтой" был на некоторое время остановлен в связи с оказанием медицинской помощи, которая потребовалась болельщику на трибуне.
Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны" в социальной сети X.
Матч остановлен, поскольку оказывается помощь зрителюуказывается в публикации
Отмечается, что игру приостановили в компенсированное к первому тайму время. Матч возобновили спустя 11 минут.
На данный момент "Барселона" с 79 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. "Сельта" расположилась на 7-м месте с 44 очками.
Ранее на стадионе "Метрополитано" в Мадриде состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором "Атлетико" уступил "Барселоне" со счетом 1:2.