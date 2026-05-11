Болельщики "Барселоны" из-за дыма забросали камнями автобус своей команды

Москва11 мая Вести.Болельщики испанского футбольного клуба "Барселона" по ошибке начали кидать камни в автобус своей команды. Об этом сообщила газета Marca.

Инцидент произошел на подъезде к стадиону "Камп Ноу" перед началом матча 35-го тура чемпионата Испании, в котором каталонская команда одержала победу над мадридским "Реалом".

Дым заставил их [болельщиков] подумать, что это автобус мадридского "Реала" сообщает издание

Затем болельщики также забросали автобус "сливочных". Повреждения получило одно из боковых окон транспорта.