Москва11 маяВести.Болельщики испанского футбольного клуба "Барселона" по ошибке начали кидать камни в автобус своей команды. Об этом сообщила газета Marca.
Инцидент произошел на подъезде к стадиону "Камп Ноу" перед началом матча 35-го тура чемпионата Испании, в котором каталонская команда одержала победу над мадридским "Реалом".
Дым заставил их [болельщиков] подумать, что это автобус мадридского "Реала"сообщает издание
Затем болельщики также забросали автобус "сливочных". Повреждения получило одно из боковых окон транспорта.