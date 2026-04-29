Вратарь "Сарагосы" Андрада дисквалифицирован на 13 матчей за удар соперника Испанская федерация наказала вратаря "Сарагосы" за удар соперника кулаком в лицо

Москва29 апр Вести.Голкипер испанского футбольного клуба "Сарагоса" Эстебан Андрада получил 13-матчевую дисквалификацию за удар соперника кулаком в лицо. Инцидент произошел в матче 37-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании против "Уэски". Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Дисциплинарный комитет RFEF принял решение отстранить Андраду на один матч за удаление (после двух желтых карточек) и дополнительно на 12 игр за нападение на соперника. Ранее ТАСС сообщал, что 35-летний вратарь получил вторую желтую карточку в добавленное ко второму тайму время за толчок игрока "Уэски", после чего ударил по лицу Хорхе Пулидо. Андрада также будет оштрафован.