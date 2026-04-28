IFAB ввел красные карточки за прикрытие рта во время споров на поле

IFAB: футболистов будут удалять с поля за прикрытие рта при конфронтации на поле IFAB ввел красные карточки за прикрытие рта во время споров на поле

Москва28 апр Вести.Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил удаление с поля красной карточкой за использование руки или одежды для прикрытия рта при конфронтации с оппонентом, как указано на официальном сайте ассоциации.

Решение приняли на внеочередном заседании во вторник в Ванкувере. Нововведение вступит в силу на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Инициатива исходила от президента ФИФА Джанни Инфантино.

Цель правила — пресечь оскорбления и дискриминацию. Яркий пример произошел 17 февраля в матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Бенфикой": после гола Винисиуса Жуниора игра остановилась почти на 10 минут из-за стычки бразильца с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни. Винисиус обвинил соперника в расистских выкриках и обратился к судье, а Престианни в это время закрыл рот футболкой. Нападающий "Реала" в знак протеста двинулся к раздевалке, но под нажимом тренерского штаба вернулся и продолжил игру.

Дополнительно красная карточка теперь полагается игрокам, покидающим поле в знак протеста против судейского вердикта. Аналогичное наказание ждет любых участников матча, побуждающих к такому поведению.