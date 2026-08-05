24-летний футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

Молния убила футболиста во время матча в Таиланде 24-летний футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

Москва5 авг Вести.В Таиланде во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026 от удара молнии погиб футболист, информирует Bangkok Post.

Инцидент случился во вторник в провинции Наратхиват на юге страны. Пострадали еще девять человек, а погибшим оказался 24-летний игрок футбольного клуба "Яла" Софван Авае. Одноклубники попытались оказать спортсмену первую помощь, однако спасти его не удалось.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как молния бьет в поле, после чего несколько игроков падают на траву.

Ранее по меньшей мере 13 человек погибли в результате ударов молний в восточном индийском штате Джаркханд.