Москва5 авгВести.По меньшей мере 13 человек погибли в результате ударов молний в восточном индийском штате Джаркханд. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
По данным полиции, восемь человек погибли в округе Гиридх, трое – в округе Думка и еще двое – в округе Латехар.
Ранее Индийский метеорологический департамент сообщил, что в 2025 году в штате Джаркханд было зарегистрировано более 200 смертей, связанных с ударами молний во время гроз.
В конце июля в Венесуэле от удара молнии пострадали девять человек.