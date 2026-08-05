Не менее 13 человек стали жертвами ударов молний в Индии

На востоке Индии 13 человек погибли из-за ударов молний Не менее 13 человек стали жертвами ударов молний в Индии

Москва5 авг Вести.По меньшей мере 13 человек погибли в результате ударов молний в восточном индийском штате Джаркханд. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

По данным полиции, восемь человек погибли в округе Гиридх, трое – в округе Думка и еще двое – в округе Латехар.

Ранее Индийский метеорологический департамент сообщил, что в 2025 году в штате Джаркханд было зарегистрировано более 200 смертей, связанных с ударами молний во время гроз.

В конце июля в Венесуэле от удара молнии пострадали девять человек.