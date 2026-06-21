Москва21 июнВести.В Индии на предприятии по переработке морепродуктов в результате утечки аммиака погибли семь и пострадали более 40 человек. Об этом сообщает Times of India.
По информации полиции, на территории фабрики проживали около 120 приезжих из Ассама, Одиши и Джаркханда.
По имеющимся данным, утечка аммиака произошла на участке по переработке морепродуктов и распространилась по всему помещению, затронув нескольких работниковговорится в материалах
Семь человек скончались, еще девять находятся в критическом состоянии.
Ранее шторм в Индии унес жизни более 100 человек.