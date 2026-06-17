В Саратовской области возбудили дело после гибели человека при утечке аммиака

В Саратовской области рабочий погиб из-за утечки аммиака В Саратовской области возбудили дело после гибели человека при утечке аммиака

Москва17 июн Вести.В Саратовской области завели уголовное дело после гибели рабочего на химическом предприятии, специализирующемся на транспортировке жидкого аммиака. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

16 июня на насосной станции около села Грачёвка Петровского района, работник предприятия перекачивал жидкий аммиак в автоцистерну. Во время работы повредился наливной рукав и началась утечка аммиака. Из‑за этого рабочий погиб прямо на месте.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, которое привело к смерти человека. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося и собирают доказательства.