В Щелково при ремонте канализационно-насосной станции погибли трое рабочих

В Подмосковье трое рабочих погибли от отравления газом на станции Назамиха В Щелково при ремонте канализационно-насосной станции погибли трое рабочих

Москва24 июл Вести.В городе Щелково Московской области возбуждено уголовное дело после гибели трех рабочих, проводивших ремонт в канализационно-насосной станции Назамиха. Об этом сообщило ГСУ СК России по региону на платформе MAX.

Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ) говорится в публикации

По данным следствия, трагедия произошла 24 июля. Спустившись в камеру, рабочие в какой-то момент отравились угарным газом. Все трое скончались на месте.

В настоящее время следователи осматривают место ЧП, проводят заборы воздуха и допрашивают свидетелей. Будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование продолжается.