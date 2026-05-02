Девять детей остались сиротами после гибели трех мужчин под Волоколамском

9 детей остались сиротами после загадочной смерти мужчин в УАЗе в Подмосковье Девять детей остались сиротами после гибели трех мужчин под Волоколамском

Москва2 мая Вести.Смерть троих мужчин в автомобиле УАЗ возле деревни Прозорово в Подмосковье пока остается нераскрытой. По одной из версий, они отравились угарным газом, однако родственникам до сих пор не сообщили точную причину смерти. Об этом сообщает "МК".

Ранее сообщалось, что в поле под Волоколамском была обнаружена машина без номеров, где находились тела трех мужчин.

Как выяснил "МК", погибшими оказались двое братьев и их знакомый. Они работали электриками.

Кто-то позвонил и попросил приехать помочь — вытянуть застрявшую машину. Они отправились на УАЗе Михаила. Знакомые уверяют: хозяин следил за автомобилем, и никаких серьезных проблем с машиной до этого не было. Мужчины были трезвыми отмечается в сообщении

По словам соседей, мужчины уехали еще в первой половине дня.

Около полуночи один из братьев в телефонном разговоре сообщил, что у УАЗа пробит радиатор. Он пообещал вернуться, как только они починят машину.

После этого на связь мужчины не выходили.

У двух братьев 35-летнего Михаила и 38-летнего Юрия остались четыре и три ребенка, а у их знакомого Павла сиротами остались двое детей.

У братьев на иждивении была мать-инвалид.