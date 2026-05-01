Москва1 маяВести.Волоколамская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств гибели трех человек в Подмосковье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, страшная находка была сделана около 4 часов в пятницу, 1 мая. В поле около населенного пункта Прозорово обнаружили автомобиль УАЗ без номеров.
В застрявшем транспортном средстве находились тела трех мужчин.
По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газомговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Как сообщалось ранее, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту ЧП. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.