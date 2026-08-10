На Камчатке возбудили дело после взрыва на золоторудном месторождении

Уголовное дело возбуждено на Камчатке после взрыва на руднике На Камчатке возбудили дело после взрыва на золоторудном месторождении

Москва10 авг Вести.На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту взрыва баллона на территории предприятия, после которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает Следственный комитет России по Камчатскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) говорится в сообщении

Утром, 10 августа, на территории предприятия на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе произошел хлопок баллона с пропаном, в результате чего один работник погиб, еще двое пострадали.

В то же время региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.