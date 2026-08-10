Москва10 авгВести.На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту взрыва баллона на территории предприятия, после которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает Следственный комитет России по Камчатскому краю.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)говорится в сообщении
Утром, 10 августа, на территории предприятия на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе произошел хлопок баллона с пропаном, в результате чего один работник погиб, еще двое пострадали.
В то же время региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.