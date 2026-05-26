Начальник участка и мастер пойдут под суд за смерть проходчика на Камчатке

Руководители рудника предстанут перед судом за смерть проходчика на Камчатке Начальник участка и мастер пойдут под суд за смерть проходчика на Камчатке

Москва26 мая Вести.Начальник участка и горный мастер компании-подрядчика золотодобывающего предприятия пойдут под суд по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в июне прошлого года в подземной выработке рудника "Бараньевский" на 40-летнего проходчика обрушилось около шести кубометров горной массы. От несовместимых с жизнью травм он погиб отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что обвиняемые знали об отслоении породы, но не приняли никаких мер, чтобы обеспечить безопасность труда.

Уголовное дело направлено в Мильковский районный суд для рассмотрения по существу.