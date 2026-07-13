Москва13 июлВести.В столице Таиланда в одном из баров в районе Чатучак произошел сильный пожар, унесший жизни по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает BBC.
Уточняется, что возгорание произошло возле сцены в баре, затем быстро распространилось, обесточив помещение и окутав его дымом.
Большинство погибших были найдены в туалетах. Когда начался пожар, они запаниковали. Света не былозаявил начальник национальной полиции Китрат Панфет
По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в кондиционере. Власти организовали расследование.
В результате трагедии не менее 25 человек также получили серьезные увечья.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами крупного лесного пожара, охватившего южную испанскую провинцию Альмерия.