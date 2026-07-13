В Бангкоке во время пожара в баре погибли 28 человек, 25 пострадали

Пожар в одном из баров Бангкока унес жизни минимум 28 человек В Бангкоке во время пожара в баре погибли 28 человек, 25 пострадали

Москва13 июл Вести.В столице Таиланда в одном из баров в районе Чатучак произошел сильный пожар, унесший жизни по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что возгорание произошло возле сцены в баре, затем быстро распространилось, обесточив помещение и окутав его дымом.

Большинство погибших были найдены в туалетах. Когда начался пожар, они запаниковали. Света не было заявил начальник национальной полиции Китрат Панфет

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в кондиционере. Власти организовали расследование.

В результате трагедии не менее 25 человек также получили серьезные увечья.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами крупного лесного пожара, охватившего южную испанскую провинцию Альмерия.