В Китае при пожаре на производстве обуви погибли не менее 28 человек

Пожар на фабрике в КНР: спасатели сообщили о 28 погибших В Китае при пожаре на производстве обуви погибли не менее 28 человек

Москва9 июл Вести.В Китае по меньшей мере 28 человек погибли в результате крупного пожара, произошедшего на обувной фабрике. Об этом сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

На месте происшествия работают спасательные службы и пожарные расчёты. Специалисты приступили к разбору завалов и локализации последствий чрезвычайного происшествия.

Местные власти начали расследование для установления причин возгорания и проверки соблюдения правил пожарной безопасности на производственном объекте. Информация о количестве пострадавших и точном местонахождении предприятия в настоящее время уточняется экстренными службами КНР.