Москва9 июлВести.В Китае по меньшей мере 28 человек погибли в результате крупного пожара, произошедшего на обувной фабрике. Об этом сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.
На месте происшествия работают спасательные службы и пожарные расчёты. Специалисты приступили к разбору завалов и локализации последствий чрезвычайного происшествия.
Местные власти начали расследование для установления причин возгорания и проверки соблюдения правил пожарной безопасности на производственном объекте. Информация о количестве пострадавших и точном местонахождении предприятия в настоящее время уточняется экстренными службами КНР.