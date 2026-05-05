CCTV: 21 человек погиб, еще 61 ранен при взрыве на заводе фейерверков в Китае

Минимум 21 человек погиб и еще 61 ранен при взрыве на заводе фейерверков в Китае CCTV: 21 человек погиб, еще 61 ранен при взрыве на заводе фейерверков в Китае

Москва5 мая Вести.По меньшей мере 21 человек погиб и еще 61 получил ранения в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части КНР, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Согласно его сведениям, инцидент на заводе фейерверков произошел в 16​​​.43 (11.43 мск) понедельника в провинции Хунань. В настоящее время известно о 21 погибшем и 61 раненом при взрыве.

Отмечается, что полиция задержала ответственное лицо в компании, сейчас выясняются причины взрыва, продолжается ликвидация последствий инцидента.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал "как можно скорее выяснить причины происшествия и привлечь виновных к строгой ответственности".

Ранее сообщалось, что в Японии трое военных стали жертвами взрыва танка на полигоне сухопутных Сил самообороны "Хидзюдай".