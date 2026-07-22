Мощный взрыв произошел в порту китайского города Ухань, один человек пропал

Мощный взрыв прогремел в порту города Ухань в Китае Мощный взрыв произошел в порту китайского города Ухань, один человек пропал

Москва22 июл Вести.Мощный взрыв прогремел в порту китайского города Ухань у причала А101. Об этом пишет газета China Daily.

Согласно этой информации, инцидент произошел 22 июля в 5.30 утра по местному времени (00.30 по московскому) во время захода контейнеровоза с гибридной силовой установкой "Ихан Минъюань" к причалу.

В кормовой части судна раздался мощный взрыв, после чего начался пожар сказано в сообщении

По предварительным данным, в результате семь контейнеров упали в воду, один член экипажа числится пропавшим.

Проводится спасательная операция.