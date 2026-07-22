Москва22 июлВести.Мощный взрыв прогремел в порту китайского города Ухань у причала А101. Об этом пишет газета China Daily.
Согласно этой информации, инцидент произошел 22 июля в 5.30 утра по местному времени (00.30 по московскому) во время захода контейнеровоза с гибридной силовой установкой "Ихан Минъюань" к причалу.
В кормовой части судна раздался мощный взрыв, после чего начался пожарсказано в сообщении
По предварительным данным, в результате семь контейнеров упали в воду, один член экипажа числится пропавшим.
Проводится спасательная операция.