"Цайсинь": китайский нефтяной танкер был атакован на входе в Ормузский пролив

Китайский танкер подвергся атаке в районе Ормузского пролива "Цайсинь": китайский нефтяной танкер был атакован на входе в Ормузский пролив

Москва7 мая Вести.Нефтяной танкер, принадлежащий одной из китайских компаний, подвергся атаке в районе Ормузского пролива.

Соответствующую информацию распространило китайское издание "Цайсинь".

Последствия атаки и возможные причины инцидента уточняются. Официальных комментариев со стороны МИД КНР пока не последовало.

Четвертого мая крупный танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий китайской компании, был атакован у побережья порта Аль-Джир Объединенных Арабских Эмиратов на входе в Ормузский пролив. На палубе начался пожар сказано в сообщении

В случае, если эти сведения подтвердятся, то это станет первым случаем атаки на судно из Китая в названном регионе.

5 мая шедшее под флагом США судно датского грузоперевозчика Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских кораблей.