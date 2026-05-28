В Китае погибли 13 человек в результате ДТП с перегруженным микроавтобусом

Москва28 мая Вести.Жертвами ДТП с участием перегруженного микроавтобуса в китайской провинции Хэнань стали 13 человек, еще трое пострадали, сообщает Центральное телевидение КНР.

По его данным, инцидент произошел в 21.40 мск среды в районе города Наньян в центральной части страны. Микроавтобус, куда разрешается посадить лишь девять человек, врезался в полуприцеп, в результате чего погибли 13 пассажиров, еще трое получили травмы.

На место аварии направлена рабочая группа для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что 82 человека погибли при взрыве на угольной шахте в китайском уезде Циньюань.