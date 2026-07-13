Reuters: треть раненых при пожаре в Бангкоке находятся в критическом состоянии

Треть раненых при пожаре в баре Бангкока находятся в критическом состоянии Reuters: треть раненых при пожаре в Бангкоке находятся в критическом состоянии

Москва13 июл Вести.Двадцать два из 63 граждан, пострадавших при пожаре в баре Бангкока, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта.

Двадцать два из 63 пострадавших в пожаре в баре находятся в критическом состоянии передает агентство

В ночь на понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья) в одном из баров Бангкока вспыхнул пожар. В результате трагедии погибли 27 человек, еще 63 получили ранения.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул подтвердил факт госпитализации пострадавших. В настоящее время власти страны выясняют причины возгорания.