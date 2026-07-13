Москва13 июлВести.Двадцать два из 63 граждан, пострадавших при пожаре в баре Бангкока, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта.
Двадцать два из 63 пострадавших в пожаре в баре находятся в критическом состояниипередает агентство
В ночь на понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья) в одном из баров Бангкока вспыхнул пожар. В результате трагедии погибли 27 человек, еще 63 получили ранения.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул подтвердил факт госпитализации пострадавших. В настоящее время власти страны выясняют причины возгорания.