Москва19 апр Вести.Масштабный пожар произошел в Малайзии, в деревне Сандакан, и привел к серьезным последствиям: пострадали более 9 тысяч человек, а тысячи жилых домов полностью уничтожены. Об этом сообщило местное издание Sinar Harian.

По данным местного издания Sinar Harian, причиной возгорания могло стать то, что один из жителей оставил без надзора еду на плите. В этом районе отсутствуют пожарные гидранты, что усугубило ситуацию и помешало оперативно потушить огонь.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) отметил, что федеральное правительство координирует действия с местными властями, чтобы помочь пострадавшим и предоставить им временное жилье.