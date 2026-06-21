Украинский блогер Денчик, мобилизованный в ВСУ, скончался от пневмонии Мобилизованный украинский блогер Денчик скончался от пневмонии

Москва21 июн Вести.Украинский блогер Денчик, мобилизованный в ВСУ в феврале 2026 года, скончался от двусторонней пневмонии. Сообщение о смерти опубликовано в одной из соцсетей молодого человека.

Сегодня неожиданно из жизни ушел Денис. Причиной стала двухсторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон говорится в сообщении

По данным украинских СМИ, Денчик, он же Денис Опара, родился в Харькове. Прославился блогер каверами известных песен. Выступал чаще всего в Киев – на Крещатике.

27 мая на Украине погиб другой известный блогер – Виктория Мирошниченко, также известная под ником Vicunciy. Автомобиль, в котором находилась девушка, съехал с трассы Киев – Одесса, врезался в бетонную стелу и загорелся.